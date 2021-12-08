Власть
Правительство Крыма меняет формат работы
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В связи с невозможностью из-за коронавирусных ограничений проведения выездных заседаний Совета министров Крыма Глава Республики будет каждую среду посещать один из регионов полуострова и давать оценку деятельности местных чиновников.
Об этом Сергей Аксенов написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Основные вопросы, по которым будет проходить оценка: доходы муниципалитета, ценообразование на продовольственные товары и лекарственные препараты, а также их логистика, обеспечение льготными лекарствами, вопросы закрепления земли и имущества за муниципалитетами, тарифная политика, в том числе предоставление услуг населению по содержанию в чистоте подъездов и придомовых территорий, расписание движения общественного транспорта и так далее», — уточнил Аксенов.
Он также сообщил, что выезды начнутся уже на следующей неделе и выразил уверенность, что за это время чиновники не будут проводить совещания, а сразу отправятся работать «в поле».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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