Поклонская решила накормить жителей африканской страны украинским борщом

фото © lifehacker.ru

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде Наталья Поклонская собирается приобщать африканцев к российской и украинской кухне, в частности планирует угостить местных жителей борщом.

Об этом она рассказала «Tatler».

Она призналась, что украинский борщ является из самых ее любимых блюд, и сообщила, что уже дала указания по поводу своих кулинарных предпочтений поварам посольства.

«Жареная картошка с луком и чесноком – в дни, когда приемов нет. Украинский борщ, самый вкусный. Можно даже угощать местных, чтобы попробовали, что такое украинский борщ. Будем показывать и русскую, и украинскую кухню, потому что мы братские народы. Вареники с творогом, блинчики», - заявила государственный советник юстиции третьего класса.

Также она выразила сожаление по поводу отсутствия в Африке селедки: «но мы это переживем. Зато кефаль есть. Я уже все проштудировала».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 8 декабря. Сегодня, 8 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Крымчанин продает на Авито копию картины Кассиаса Кулинджа за 10 млн. В Симферополе мужчина выставил на продажу копию картины Кассиаса Кулинджа «Собаки играют в покер» и просит за нее 10 млн рублей.

Отдыхать в Крыму стоит дороже, чем в Сочи или Турции. Новогодний тур на 10 дней в Крым оказался дороже, чем аналогичная поездка в Турцию или Сочи.

В России 31 декабря хотят навсегда сделать выходным днем. 31 декабря должен быть выходным, поскольку россиянам необходимо успеть подготовится к празднованию Нового года.