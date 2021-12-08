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Поклонская решила накормить жителей африканской страны украинским борщом

12:23 среда, 8 декабря 2021
Поклонская решила накормить жителей африканской страны украинским борщом

фото © lifehacker.ru

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде Наталья Поклонская собирается приобщать африканцев к российской и украинской кухне, в частности планирует угостить местных жителей борщом.

Об этом она рассказала «Tatler».

Она призналась, что украинский борщ является из самых ее любимых блюд, и сообщила, что уже дала указания по поводу своих кулинарных предпочтений поварам посольства.

«Жареная картошка с луком и чесноком – в дни, когда приемов нет. Украинский борщ, самый вкусный. Можно даже угощать местных, чтобы попробовали, что такое украинский борщ. Будем показывать и русскую, и украинскую кухню, потому что мы братские народы. Вареники с творогом, блинчики», - заявила государственный советник юстиции третьего класса.

Также она выразила сожаление по поводу отсутствия в Африке селедки: «но мы это переживем. Зато кефаль есть. Я уже все проштудировала».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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