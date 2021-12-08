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Около сотни проблемных участков сбора мусора в Симферополе оборудуют камерами
Глава администрации Симферополя Валентин Демидов поручил установить камеры видеонаблюдения для контроля проблемных участков сбора мусора в городе.
Об итогах встречи главы администрации с руководством муниципального унитарного предприятия «Экоград» сообщила пресс-служба администрации Симферополя.
«Таких площадок порядка 100 на территории Симферополя. На них регулярно происходит сброс строительного и крупногабаритного мусора. Вследствие этого образуются стихийные свалки», – говорится в сообщении.
Подобные меры ранее приняли в Ялте. Несколько контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в городе оборудовали камерами круглосуточного видеонаблюдения не только для контроля уровня загрязнения на участках, но и предотвращения складирования опасных видов отходов и выявления нарушителей.
Мэр также напомнил о необходимости «обеспечить максимальный охват юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части заключения договоров на вывоз коммунальных отходов».
Ранее стало известно о задолженности крымчан госпредприятию «Крымэкоресурсы» за вывоз мусора на сумму 400 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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