Мэр Ялты пообещала каждое утро обходить дворы города

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Каждое утро главы администрации Ялты Янины Павленко будет начинаться с личного обхода общественных и дворовых территорий.

Об этом она заявила сегодня на своих страницах в социальных сетях.

«Теперь каждое утро, с семи часов, начинается обход мной лично общественных и дворовых территорий города», – написала она.

По словам градоначальницы, сегодня она со своим заместителем «посетили полностью» улицы Дзержинского и Руданского. «Надо признать, что санитарное состояние этих улиц оставляет желать лучшего», – отметила Павленко.

Она также обратилась к горожанам с просьбой сообщать под каждым ее утренним постом в социальных сетях, где образуются кучи мусора и грязи. «Чтобы я могла в оперативном порядке на это реагировать», – пояснила глава администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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