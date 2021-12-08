Крымчане стали меньше курить и выпивать, чем севастопольцы

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Республика Крым и Севастополь поменялись местами в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек.

Так жители республики стали больше уделять внимания здоровому образу жизни, а среди севастопольцев увеличилось число тех, кто курит и употребляет алкоголь. Этому свидетельствуют данные исследования, которое провели аналитики «РИА Новости».

По данным исследования самый здоровый образ жизни ведет население северокавказских республик — Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Большую склонность к вредным привычкам зафиксировали в Хакасии, в Амурской и Сахалинской областях и на Камчатке.

Республика Крым заняла 25 место в рейтинге, поднявшись с 31 места, что свидетельствует об отказе от вредных привычек в пользу здорового образа жизни.

Севастопольцы, наоборот, опустились с 25 на 31 место. Жители города-героя стали чаще употреблять алкоголь и курить табак.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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