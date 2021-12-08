Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.4
воздух +10
море +12

Общество

Крымчане стали меньше курить и выпивать, чем севастопольцы

16:29 среда, 8 декабря 2021
Крымчане стали меньше курить и выпивать, чем севастопольцы

фото © Новости Крыма

Республика Крым и Севастополь поменялись местами в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек.

Так жители республики стали больше уделять внимания здоровому образу жизни, а среди севастопольцев увеличилось число тех, кто курит и употребляет алкоголь. Этому свидетельствуют данные исследования, которое провели аналитики «РИА Новости».

По данным исследования самый здоровый образ жизни ведет население северокавказских республик — Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Большую склонность к вредным привычкам зафиксировали в Хакасии, в Амурской и Сахалинской областях и на Камчатке.

Республика Крым заняла 25 место в рейтинге, поднявшись с 31 места, что свидетельствует об отказе от вредных привычек в пользу здорового образа жизни.

Севастопольцы, наоборот, опустились с 25 на 31 место. Жители города-героя стали чаще употреблять алкоголь и курить табак.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поклонская решила накормить жителей африканской страны украинским борщом. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кабо-Верде Наталья Поклонская собирается приобщать африканцев к российской и украинской кухне, в частности планирует угостить местных жителей борщом.

В Симферополе начала работать почта Деда Мороза. Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик может каждый маленький посетитель Детского парка.

Какой сегодня праздник 8 декабря. Сегодня, 8 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Крымчанин продает на Авито копию картины Кассиаса Кулинджа за 10 млн. В Симферополе мужчина выставил на продажу копию картины Кассиаса Кулинджа «Собаки играют в покер» и просит за нее 10 млн рублей.

Власть
Экс-министр культуры Крыма Новосельская осталась за решеткой

Экс-министр культуры Крыма Новосельская осталась за решеткой

Московский городской суд после рассмотрения апелляции экс-министра культуры Крыма Арины (Веры) Новосельской оставил решение Басманного суда в силе.

Власть
В Ялте запретили шуметь

В Ялте запретили шуметь

За звуковую рекламу в центре Ялты, на остановках общественного транспорта и набережной будут штрафовать.

Власть
Крымчанам с российскими паспортами грозят уголовные дела

Крымчанам с российскими паспортами грозят уголовные дела

Владимир Зеленский вес законопроект о гражданстве, который позволит привлекать к ответственности украинцев с паспортами РФ.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму: 24 умерших

Сводка о новых заражениях в Крыму: 24 умерших

Число летальных случаев за сутки составило 24.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации