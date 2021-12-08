Крымчанам с российскими паспортами грозят уголовные дела

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Владимир Зеленский вес законопроект о гражданстве, который позволит привлекать к ответственности украинцев с паспортами РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект о гражданстве, подразумевающий уголовное преследование тех, кто имеет и украинский, и российский паспорта.

В документе говорится, что лишать гражданства будут за «действия, которые непосредственно угрожают национальной безопасности и национальным интересам Украины». За это же преступление грозит уголовная ответственность. Под этот пункт могут попасть и те граждане Украины, которые получили паспорт РФ. В первую очередь, это касается жителей Крыма и Севастополя, многие из которых до сих пор имеют два паспорта. Таким образом, им грозит наказание от лишения гражданства и штрафа до реального уголовного дела.

Кроме того, подобные меры будут применены к тем гражданам Украины, которые прошли или проходят службу по контракту в армии государства-агрессора, каковым Киев считает Россию.

По словам главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова, крымчанам и севастопольцам в связи с новым законом лучше не ездить на территорию Украины, так как «преследованию может быть подвергнут абсолютно каждый».

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