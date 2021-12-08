Константинов остановил членство в «Единой России» Олеси Харитоненко

Членство в «Единой России» Олеси Харитоненко, в отношении которой возбуждено уголовное дело, приостановлено до решения суда.

Об этом сегодня журналистам сообщил спикер крымского парламента и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Константинов.

«Возбуждено уголовное дело, членство в партии приостановлено, такой порядок. Когда будет суд и будет принято решение, мы вынесем соответствующее решение», — сказал Константинов.

Напомним, в конце октября Евпаторийский городской суд отстранил от занимаемой должности главу муниципального образования – председателя Евпаторийского городского совета Олесю Харитоненко.

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