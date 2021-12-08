Какой сегодня праздник 8 декабря

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Сегодня, 8 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный День художника

Фото bash.news

8 декабря отмечается Международный день художника, который был учрежден в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».

Это не единственная дата, связанная с профессией художника. Украина празднует этот день в октябре, а в России он отмечается в отдельных регионах в разные дни – Курская область празднует День художника 9 августа, а Липецкая – 25 декабря.

Профессии художника тысячи лет – еще древние люди создавали картины наскальной живописи. В Древнем Египте художники пользовались большим уважением. Считалось, что написанные изображения обладают магическим эффектом. В Средние века главными направлениями искусства являлись иконопись, фрески и мозаика. Во время эпохи Возрождения развился портретный жанр, который не теряет актуальности и сегодня.

Католическое торжество непорочного зачатия Девы Марии

День непорочного зачатия Девы Марии, культ которой очень популярен в католицизме, — один из главных праздников, посвященных Богородице. Имеет высший статус в иерархии католических праздников — торжества. Во всех европейских костелах в этот день совершаются торжественные богослужения.

Непорочное зачатие Девы Марии (лат. Immaculata conceptio) — католический догмат, согласно которому Дева Мария была зачата от обычных родителей, но на Нее не перешел первородный грех. Догмат отвергается православием (непорочное зачатие Марии, но не ее девственность), протестантизмом и другими христианскими течениями.

Согласно католическому вероучению, Мария, единственная из людей, с момента зачатия была освобождена от первородного греха и, вместе с тем, была защищена от самой возможности грешить.

Православная церковь, как и католическая, тоже учит, что Мария не совершила ни одного греха в своей жизни. Но причину этого она видит в наличии у Марии нравственной чистоты, ума и силы воли. Католическая же церковь учит, что способность не грешить была заложена в нее при зачатии.

Климентьев день (Клим Холодный)

Народный праздник «Клим Холодный» отмечается 8 декабря (по старому стилю – 25 ноября). В церковном календаре это день памяти священномученика Климента, папы Римского, ученика апостола Петра. В православии его почитают как одного из первых христианских проповедников в русских землях (по преданию, его сослали из Рима в район современного Севастополя). Другие названия праздника: «Клим», «Климентьев день», «День Климента», «Клим-морозник». На дворе уже стояли настоящие морозы, оттого Клима и прозвали холодным. В этот день матери обращались к святому с просьбой защитить своих чад от грядущих холодов.

Также сегодня, 8 декабря, отмечают такие праздники:

- День образования российского казначейства

- День Великого Незнания

- День путешественника во времени (Pretend to be a Time Traveler Day)

- День сала (National Lard Day) в США

- День шоколадного пирожного (National Brownie Day) в США

- День бармена (National Bartender Day) в США

- День пляжа в Уругвае

- День матери в Панаме

- День финской музыки

- День молодежи в Албании

- День Конституции Узбекистана

- День студента в Болгарии, Македонии

- День работников радио и телевидения Кыргызстана

- День Конституции Румынии

- Праздник богини Ишчель в Мексике

Сегодня именины празднуют: Петр, Климент, Виргиния.

Что происходило 8 декабря в прошлые годы

1154 — Ростислав Мстиславич стал великим князем Киевским.

1854 — Папа римский Пий IX провозгласил догму непорочного зачатия Девы Марии.

1868 — Во Львове основано просветительское общество «Просвита».

1905 — Всеобщая забастовка в Минске.

1919 — коалиция Антанты признала восточной границей Польши «линию Керзона», тем самым юридически утвердив оккупацию Польшей этнических украинских земельХолмщины, Лемковщины и Подляшья.

1941 — В Польше немецкие войска впервые применили отравляющий газ для убийства евреев.

1941 — Вторжение японцев в Таиланд, Малайю, Филиппины и Гонконг. Китай объявил войну Японии.

1968 — запланирован первый в мире пилотируемый полет по облету Луны советским космическим кораблем «Зонд-7». По ряду причин полет так и не состоялся.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 8 декабря. Какие праздники будут завтра?

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