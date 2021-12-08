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Власть

Экс-министр культуры Крыма Новосельская осталась за решеткой

15:38 среда, 8 декабря 2021
Экс-министр культуры Крыма Новосельская осталась за решеткой

фото © Википедия

Московский городской суд после рассмотрения апелляции экс-министра культуры Крыма Арины (Веры) Новосельской оставил решение Басманного суда в силе.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает «Интерфакс».

«Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила постановление районного суда об избрании в отношении Новосельской меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения», – сообщили в суде.

В ноябре сотрудники правоохранительных органов задержали министра культуры Крыма Арину (Веру) Новосельскую. Ей вменяют получение взятки в размере 25 млн рублей за «общее покровительство» компании «Меандр» при строительстве театра кукол в Симферополе.

После задержания ее этапировали в Москву. 19 ноября Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия отправил ее в СИЗО на два месяца.

Новосельская возглавляла министерство с 2014 года. 22 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что подписал указ об увольнении Новосельской по утрате доверия. Новым главой министерства станет Татьяна Манежина, которая с 2017 года занимает должность первого заместителя министра культуры Крыма. 

Строительство нового пятиэтажного здания театра кукол стоимостью 930 млн рублей началось в 2018 году в центре Симферополя, но объект не достроили, контракт с «Меандром» расторгли, а саму компанию включили в список недобросовестных поставщиков за срыв сроков на этом и ряде других объектов на территории республики. Возобновление строительства здания театра ожидается в 2022 году.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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