Должность вице-премьера Крыма после отставки Рюмшина могут упразднить

Обязанности отправленного в отставку вице-премьера Андрея Рюмшина могут перераспределить между другими заместителями председателя правительства Крыма.

Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«На место Рюмшина пока человек не назначен. Посмотрим, нужно ли вообще будет человека назначать, – может, мы перераспределим функциональные обязанности между другими вице-премьерами», – сказал Аксенов, отвечая на вопрос Крыминформа.

Рюмшин совмещал должность вице-премьера с должностью министра сельского хозяйства республики. Кто будет назначен на его место, Аксенов не уточнил. «Посмотрим, на следующей неделе будут приняты все решения окончательно», – заключил он.

В целом процесс обновления власти завершен «никогда не будет», сказал глава республики. «Он завершен никогда не будет, я никогда не успокоюсь. Для меня критерий один – результативность. Что-то обещали – выполняем, обещали, но не сделали – значит, уже есть претензии к должностным лицам. Поэтому, этот процесс никогда не остановится, но ожидаем подведения итогов в конце года», – отметил Аксенов.

Госсовет Крыма согласовал отставку Рюмшина с должности вице-премьера – министра сельского хозяйства республики в конце ноября, а 1 декабря был опубликован указ главы Крыма о его увольнении. Он занимал эту должность с конца октября 2019 года, до этого три года был просто министром сельского хозяйства.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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