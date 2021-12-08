Депутаты горсовета Евпатории все-таки уволили Харитоненко с поста председателя

Депутаты городского совета Евпатории большинством голосов приняли решение об увольнении Олеси Харитоненко с должности председателя.

Об этом сообщили в горсовете.

«Решение принято. Олеся Харитоненко досрочно прекратила полномочия главы муниципального образования-председателя городского совета большинством голосов», – сообщили в пресс-службе.

Ранее сегодня председатель парламента Крыма, секретарь крымского отделения партии Владимир Константинов сообщил журналистам, что членство Харитоненко в партии «Единая Россия» приостановлено.

26 октября суд по ходатайству следственных органов отстранил Олесю Харитоненко от должности главы горсовета Евпатории (депутаты подтвердили отстранение 17 ноября).

По данным источника, Харитоненко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями – дело касается изменения целевого назначения земельного участка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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