Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму: 24 умерших ● Власти Крыма с радостью поддержат законопроект о введении QR-кодов ● 25 крымчан умерли за одни сутки от ковида ● В Севастополе растет число случаев внебольничной пневмонии ● Школьники в Севастополе ушли на «удаленку»: карантин объявлен в 21 классе
COVID в Севастополе: что изменилось за сутки
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
С выздоровлением выписаны 305 пациентов. Умерли шестеро человек в возрасте от семидесяти до восьмидесяти шести лет.
Накануне выявили 189 новых случаев заражения COVID-19, а суточный антирекорд – 358 зараженных – фиксировался 9 ноября. После ключевые показатели, характеризующие распространение инфекции в регионе, стали снижаться. Всего с начала пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 50 321 человек. От осложнений, связанных с заболеванием, погибли 1 745, выздоровели 45 973.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма с радостью поддержат законопроект о введении QR-кодов. Крым поддержит законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.
25 крымчан умерли за одни сутки от ковида. Летальность от коронавируса в Крыму составляет почти 7 процентов, тогда как в Европе всего 0.2-0.4%.
В Севастополе растет число случаев внебольничной пневмонии. В Севастополе за последнюю неделю количество выявленных внебольничных пневмоний увеличилось на 18%.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 372 случая коронавирусной инфекции.
Сводка о новых заражениях в Крыму: 24 умерших
Число летальных случаев за сутки составило 24.
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