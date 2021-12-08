COVID в Севастополе: что изменилось за сутки

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С выздоровлением выписаны 305 пациентов. Умерли шестеро человек в возрасте от семидесяти до восьмидесяти шести лет.

Накануне выявили 189 новых случаев заражения COVID-19, а суточный антирекорд – 358 зараженных – фиксировался 9 ноября. После ключевые показатели, характеризующие распространение инфекции в регионе, стали снижаться. Всего с начала пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 50 321 человек. От осложнений, связанных с заболеванием, погибли 1 745, выздоровели 45 973.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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25 крымчан умерли за одни сутки от ковида. Летальность от коронавируса в Крыму составляет почти 7 процентов, тогда как в Европе всего 0.2-0.4%.

В Севастополе растет число случаев внебольничной пневмонии. В Севастополе за последнюю неделю количество выявленных внебольничных пневмоний увеличилось на 18%.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 372 случая коронавирусной инфекции.