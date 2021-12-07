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Власть

Восьмой этап «Тавриды» достроен почти наполовину

13:05 вторник, 7 декабря 2021

Строительная готовность восьмого этапа трассы «Таврида», проходящего по территории Севастополя, составляет 47%.

Об этом сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено, передает «Новый Севастополь». 

«Восьмой этап трассы «Таврида». Работы выполнены на 47%. В настоящий момент ведется реконструкция мостового сооружения и строительство двухуровневой развязки на Ялтинском кольце», – сообщил Иено.

По словам директора департамента, кассовое освоение выделенных на строительство трассы в этом году средств составило 100%. Работы выполняются с «существенным опережением графика».

Восьмой этап трассы «Таврида» начинается от примыкания Президентской дороги к седьмому этапу трассы, а заканчивается на Ялтинском кольце Севастополя, где вместо него будет построена многоуровневая транспортная развязка.

Строительство восьмого этапа ведет компания «ВАД», которая построила и предыдущие семь этапов «Тавриды». Общая протяженность этапа составляет 7,9 километра, работы должны быть завершены в конце 2023 года, однако власти отмечают высокие темпы ведения строительства и говорят о возможности досрочного его окончания. В целом строительство восьмого этапа обойдется в 19,3 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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