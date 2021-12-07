Власти Симферополя собираются потратить на озеленение города 27 млн рублей

Администрация Симферополя заявляет о намерении потратить на озеленение города 27 миллионов рублей.

По словам замдиректора «Горзеленхоза» Марии Бараненковой, часть средст осталась еще з 2020 года, а 9 миллионов выделили в этом году.

«На сегодняшний день подрядная организация выполняет работы по высадке зеленых насаждений на территории крымской столицы. Полностью произведена высадка деревьев и живой изгороди в Семинарском сквере», – добавила Бараненкова.

Она добавила, что сейчас работы ведутся в сквере имени Григория Потемкина и Казанском сквере, а также на бульваре Ленина.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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