В Симферополе вандалы выбросили электросамокаты в озеро

В Симферополе в Гагаринском парке очевидец обнаружил припаркованный электросамокат на краю озера.

Подойдя ближе к воде, на дне озера он увидел еще три самоката. Фото очевидец опубликовал в соцсети.

Судя по всему, кто-то решил начать своеобразную борьбу с самокатчиками.

Ранее сообщалось, что симферополец украл пять электросамокатов и увез их на такси.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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