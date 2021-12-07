Странности
В Симферополе вандалы выбросили электросамокаты в озеро
В Симферополе в Гагаринском парке очевидец обнаружил припаркованный электросамокат на краю озера.
Подойдя ближе к воде, на дне озера он увидел еще три самоката. Фото очевидец опубликовал в соцсети.
Судя по всему, кто-то решил начать своеобразную борьбу с самокатчиками.
Ранее сообщалось, что симферополец украл пять электросамокатов и увез их на такси.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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