Власть
В Севастополе на рынке задержали «арабского шейха»
В Севастополе среди торговых рядов центрального рынка был замечен мужчина в одежде арабского шейха.
В окружении своей охраны шейх подходил к прилавкам, чтобы опробовать сладкие сухофрукты. «Арабский шейх» сразу привлек внимание оперативников. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.
Как оказалось, инстаграм-блогер Эрик Налбандян решил разыграть севастопольцев и для этого он переоделся в арабского шейха. Полицейские не оценили юмор и попросили у блогера документы. Но все закончилось благополучно, оперативники отпустили инстаграмера без претензий.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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