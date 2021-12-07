В Севастополе на рынке задержали «арабского шейха»

В Севастополе среди торговых рядов центрального рынка был замечен мужчина в одежде арабского шейха.

В окружении своей охраны шейх подходил к прилавкам, чтобы опробовать сладкие сухофрукты. «Арабский шейх» сразу привлек внимание оперативников. Видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

Как оказалось, инстаграм-блогер Эрик Налбандян решил разыграть севастопольцев и для этого он переоделся в арабского шейха. Полицейские не оценили юмор и попросили у блогера документы. Но все закончилось благополучно, оперативники отпустили инстаграмера без претензий.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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