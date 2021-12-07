Власть
В России 31 декабря хотят навсегда сделать выходным днем
31 декабря должен быть выходным, поскольку россиянам необходимо успеть подготовится к празднованию Нового года.
Закрепить такую норму на постоянной основе предлагают члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин и Светлана Бессараб, пишет URA. RU.
По мнению Алехина, 31 декабря россияне и так фактически не работают, даже если находятся на рабочем месте.
В этой связи он считает правильным сделать день выходным официально на постоянной основе. С ним соглашается и Светлана Бессараб, которая уверена: «эту тему нужно закрыть раз и навсегда, чтобы люди больше не беспокоились».
Ранее сообщалось, что грядущие новогодние праздники продлятся десять дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.
Поскольку 2 и 3 января 2022 года выпадают на субботу и воскресенье, выходные дни перенесли на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря. При этом в 2020 году 31 декабря не было официальным выходным, но Владимир Путин призвал глав регионов пойти навстречу россиянам.
По словам президента, работа в этот день «мягко говоря, своеобразная». В итоге все субъекты объявили его нерабочим.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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