В России 31 декабря хотят навсегда сделать выходным днем

31 декабря должен быть выходным, поскольку россиянам необходимо успеть подготовится к празднованию Нового года.

Закрепить такую норму на постоянной основе предлагают члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин и Светлана Бессараб, пишет URA. RU.

По мнению Алехина, 31 декабря россияне и так фактически не работают, даже если находятся на рабочем месте.

В этой связи он считает правильным сделать день выходным официально на постоянной основе. С ним соглашается и Светлана Бессараб, которая уверена: «эту тему нужно закрыть раз и навсегда, чтобы люди больше не беспокоились».

Ранее сообщалось, что грядущие новогодние праздники продлятся десять дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Поскольку 2 и 3 января 2022 года выпадают на субботу и воскресенье, выходные дни перенесли на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря. При этом в 2020 году 31 декабря не было официальным выходным, но Владимир Путин призвал глав регионов пойти навстречу россиянам.

По словам президента, работа в этот день «мягко говоря, своеобразная». В итоге все субъекты объявили его нерабочим.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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