Власть
В Крыму восстановили в должности учительницу, организовавшую скандальный выпускной
фото © Новый день
В Крыму восстановили в должности учительницу, организовавшую скандальный выпускной для девятиклассников.
Девятиклассники Заветненской школы Ленинского района решили отпраздновать окончание основной школы и вместе с двумя учителями отправились с ночевкой на пляж, прихватив собой несколько бутылок алкоголя.
По утверждению участников вечеринки, пили все – и взрослые, и дети. Веселье дошло до драки: двое парней избили третьего – у него была рассечена бровь и опухла щека. Педагоги, по всей видимости, решив, что дело житейское, не стали вызывать полицию и не отправили пострадавшего к врачу. А к утру и вовсе исчезли, оставив нетрезвых детей одних на берегу. Родители избитого подростка отвезли его в больницу и написали заявление в полицию.
Когда история стала достоянием общественности, учительниц из школы уволили. Минувшим летом одна из них разбилась на машине. А вторая подала в суд на школу. И суд встал на ее сторону, постановив восстановить ее в прежней должности и на полную ставку.
Прокуратура подала апелляцию.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольские родители выступили против введения QR-кодов. Семейная организация «Берегиня» собирает подписи через форму Яндекса, требуя не нарушать права не вакцинированных граждан.
В Крыму создают программу модернизации детского отдыха и оздоровления. В Крыму разрабатывают рабочую программу обновления и дополнения инфраструктуры объектов отдыха и оздоровления детей.
Девять педагогов Ялты стали претендентами на звание «Учитель года». Конкурс «Учитель года» стартовал в Ялте.
У четырех сотен крымских школьников нашли склонность к агрессии. Социально-психологическое тестирование, которое проходят школьники и несовершеннолетние студенты учреждений среднего профессионального образования, показало, что к группе риска относятся свыше 400 человек.
Украинское министерство утвердило перечень товаров, запрещенных к перевозке в Крым и обратно
Министерство реинтеграции оккупированных территорий Украины утвердило перечень товаров, ограниченных или запрещенных к перевозке через админграницу между Крымом и материковой частью Украины.
В Крыму восстановили в должности учительницу, организовавшую скандальный выпускной
В Крыму восстановили в должности учительницу, организовавшую скандальный выпускной для девятиклассников.
Аксенов нашел «штатных метателей дерьма» среди местных депутатов
Глава Крыма Сергей Аксенов высказал свою позицию насчет деятельности некоторых депутатов местных советов, которые занимаются только интригами вместо помощи электорату и работы на местах.
«Трасса «Таврида» просела»: что происходит с дорогами в Крыму
Около 82 миллионов долларов «закопали» в Крыму. Столько власти полуострова потратили на строительство объездной трассы Симферополя «Дубки – Левадки».
вчера
В Евпатории появился пешеходный переход в никудафото
12 часов назад
Суд разрешил задержать Поклонскую
Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая на данный момент является послом России в Кабо-Верде.