В Крыму рабочие пытались сдать на металлолом железнодорожные рельсы

В поселке Нижнегорский двое работников железнодорожного предприятия украли со станции рельсы.

На станции ведется ремонт, а рельсы были размещены там на хранении. Обстоятельства выяснились при проверке местного пункта приема металлолома, куда злоумышленники пытались сдать рельсы.

Как сообщает пресс-служба Крымского линейного Управления МВД России на транспорте, возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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