Происшествия
В Крыму рабочие пытались сдать на металлолом железнодорожные рельсы
В поселке Нижнегорский двое работников железнодорожного предприятия украли со станции рельсы.
На станции ведется ремонт, а рельсы были размещены там на хранении. Обстоятельства выяснились при проверке местного пункта приема металлолома, куда злоумышленники пытались сдать рельсы.
Как сообщает пресс-служба Крымского линейного Управления МВД России на транспорте, возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».
Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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