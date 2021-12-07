В Крыму пресекли сбыт фальшивых денег

В Симферополе полицейские задержали 27-летнего крымчанина, подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МВД.

Попытку расплатиться за минералку и сигареты фальшивой пятитысячной купюрой мужчина предпринял в одном из продуктовых магазинов.

Однако продавщица «раскусила» злоумышленника, вернула подделку и предложила рассчитаться картой. Пока он вводил пин-код, женщина сфотографировала его и вызвала на место полицию.

«Полицейскими в результате личного досмотра 27-летнего жителя Ялты выявлены и изъяты поддельные купюры на сумму 35 тысяч рублей. По словам подозреваемого, семь банкнот номиналом по 5 тысяч рублей он заказал в интернете и получил их в виде закладки, спрятанной в районе Симферопольского водохранилища. Фальшивые деньги в дальнейшем мужчина планировал сбыть на территории города», - рассказали в ведомстве.

Экспертиза подтвердила, что предоставленные пятитысячные купюры не соответствуют аналогичным денежным билетам, находящимся в официальном обороте РФ и изготовлены комбинированным способом.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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