В Крыму начали сносить атомную станцию

фото © rg.ru

Планируется, что работы завершатся до 31 декабря 2022 года - станцию целиком сровняют с землей.

Монолитное здание реактора будут долбить пневмомолотом, а не взрывать, поскольку этого не дает сделать прилегающая инфраструктура и общая крепость постройки: энергоблок строился с запасом прочности даже на случай локального атомного взрыва, с использованием специального бетона.

«Объект высокой сложности. Сносить будем чисто механическим способом, без применения взрывчатки. Это нецелесообразно, учитывая конструкцию здания, и опасно, учитывая близлежащих объекты. Тяжело сказать, хватит ли нам отведенного срока. Но, как при любом строительстве, возможны корректировки», - рассказал РИА Новости Крым директор предприятия-подрядчика «Крымвзрывпром» Юрий Потапенко.

Как пояснил представитель крымского минстроя Сергей Горбов, бюджетных средств на снос не выделили.

«Финансирования - ни республиканского, ни федерального - предусмотрено не было. Предприятие «Крымвзрывпром», как самостоятельный субъект хозяйствования, заключило договор о совместной деятельности с «Крыминертстрой» на проведение демонтажа работ, результатом которых является объединение вкладов на выполнение поставленной цели, а также распределение прибыли по окончанию выполнения работ. После выполнения работ возможна прибыль от реализации лома черного металла и щебня», - рассказал Горбов.

По словам Потапенко, пока «Крымвзрывпром» только несет убытки, но надежда заработать есть: «тяжело сказать, какая сумма может из этого выйти - те объемы, которые (заложены) в проекте демонтажа, очень условны».

Строительный мусор, оставшийся после сноса, планируют утилизировать.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе представили «Атлас культуры Крыма» в трех томах. В Севастопольском городском национально-культурном центре представили третий том «Исторического атласа культуры Крыма».

Самый известный крымский аквариум лишится права публично кормить крокодилов. Алуштинский аквариум, Ялтинский крокодиляриум и зоопарк в Бахчисарайском парке миниатюр проходят процесс лицензирования, без которого не смогут работать с начала 2022 года.

В Севастополе разработали проект обновленной площади Восставших. От организации площадки для йоги под окнами МВД решили отказаться.

Дороги к закрытым портам Крыма обещают построить к 2024 году. «Будет создана полноценная автомобильная связь», заявил вице-премьер России.