Власть
В Крыму начали сносить атомную станцию
фото © rg.ru
Планируется, что работы завершатся до 31 декабря 2022 года - станцию целиком сровняют с землей.
Монолитное здание реактора будут долбить пневмомолотом, а не взрывать, поскольку этого не дает сделать прилегающая инфраструктура и общая крепость постройки: энергоблок строился с запасом прочности даже на случай локального атомного взрыва, с использованием специального бетона.
«Объект высокой сложности. Сносить будем чисто механическим способом, без применения взрывчатки. Это нецелесообразно, учитывая конструкцию здания, и опасно, учитывая близлежащих объекты. Тяжело сказать, хватит ли нам отведенного срока. Но, как при любом строительстве, возможны корректировки», - рассказал РИА Новости Крым директор предприятия-подрядчика «Крымвзрывпром» Юрий Потапенко.
Как пояснил представитель крымского минстроя Сергей Горбов, бюджетных средств на снос не выделили.
«Финансирования - ни республиканского, ни федерального - предусмотрено не было. Предприятие «Крымвзрывпром», как самостоятельный субъект хозяйствования, заключило договор о совместной деятельности с «Крыминертстрой» на проведение демонтажа работ, результатом которых является объединение вкладов на выполнение поставленной цели, а также распределение прибыли по окончанию выполнения работ. После выполнения работ возможна прибыль от реализации лома черного металла и щебня», - рассказал Горбов.
По словам Потапенко, пока «Крымвзрывпром» только несет убытки, но надежда заработать есть: «тяжело сказать, какая сумма может из этого выйти - те объемы, которые (заложены) в проекте демонтажа, очень условны».
Строительный мусор, оставшийся после сноса, планируют утилизировать.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе представили «Атлас культуры Крыма» в трех томах. В Севастопольском городском национально-культурном центре представили третий том «Исторического атласа культуры Крыма».
Самый известный крымский аквариум лишится права публично кормить крокодилов. Алуштинский аквариум, Ялтинский крокодиляриум и зоопарк в Бахчисарайском парке миниатюр проходят процесс лицензирования, без которого не смогут работать с начала 2022 года.
В Севастополе разработали проект обновленной площади Восставших. От организации площадки для йоги под окнами МВД решили отказаться.
Дороги к закрытым портам Крыма обещают построить к 2024 году. «Будет создана полноценная автомобильная связь», заявил вице-премьер России.
Украинское министерство утвердило перечень товаров, запрещенных к перевозке в Крым и обратно
Министерство реинтеграции оккупированных территорий Украины утвердило перечень товаров, ограниченных или запрещенных к перевозке через админграницу между Крымом и материковой частью Украины.
Аксенов нашел «штатных метателей дерьма» среди местных депутатов
Глава Крыма Сергей Аксенов высказал свою позицию насчет деятельности некоторых депутатов местных советов, которые занимаются только интригами вместо помощи электорату и работы на местах.
В Крыму начали сносить атомную станцию видео
Планируется, что работы завершатся до 31 декабря 2022 года - станцию целиком сровняют с землей.
«Трасса «Таврида» просела»: что происходит с дорогами в Крыму
Около 82 миллионов долларов «закопали» в Крыму. Столько власти полуострова потратили на строительство объездной трассы Симферополя «Дубки – Левадки».
вчера
В Евпатории появился пешеходный переход в никудафото
10 часов назад
25 крымчан умерли за одни сутки от ковида
Летальность от коронавируса в Крыму составляет почти 7 процентов, тогда как в Европе всего 0.2-0.4%.