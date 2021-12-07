В Евпатории спасатели вызволили быка из глубокого колодца

В дачном кооперативе «Сосновый бор» в Евпатории в бетонный колодец глубиной почти четыре метра упал бык.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК. Животное застряло между бетонными стенками узкого колодца.

Спасатели МЧС демонтировали все мешавшие конструкции и расширили яму, насколько это было возможно.

В итоге спасатели обвязали быка стропами, с помощью тяжелой техники аккуратно подняли его и вызволили из западни.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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