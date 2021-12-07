Происшествия
В Евпатории спасатели вызволили быка из глубокого колодца
В дачном кооперативе «Сосновый бор» в Евпатории в бетонный колодец глубиной почти четыре метра упал бык.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК. Животное застряло между бетонными стенками узкого колодца.
Спасатели МЧС демонтировали все мешавшие конструкции и расширили яму, насколько это было возможно.
В итоге спасатели обвязали быка стропами, с помощью тяжелой техники аккуратно подняли его и вызволили из западни.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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