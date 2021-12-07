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Странности

В Евпатории появился пешеходный переход в никуда

В Евпатории на улице Сытникова пешеходной переход перегородили забором.

Теперь перейти на другую стороны улицы возможно только преодолев ограждение. Фото опубликовала жительница Евпатории в соцсетях.

«Ул. Сытникова — переход есть, а пройти нельзя!», — написала местная жительница.Пользователи соцсети пояснили, что переход оградили дорожные службы умышленно, в целях безопасности.

«На пр. Победы около ТК Натали несколько таких заваренных бывших переходов. И правильно, что заварили. несколько таких «тропинок» перед самым перекрестком — досталось бы и водителям, и ленивым пешеходам».

«Для особо одаренных людей, перехода там давно нет, после того как ребенка сбили».

«Видимо гости города снова постят долгоиграющую разметку несуществующего перехода.

Знаков нет, если что. Заварили, т.к. опасный переход был».

«Как всегда, в лучших традициях!».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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