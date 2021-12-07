Происшествия
В Джанкое задержали похитителей двух крупных топливных баков из частного дома
Житель Джанкоя сообщил в полицию, что у него из дома похитили два топливных металлических бака объемом 290 литров каждый, лом металла, магнитофон, термопод и другие предметы.
Сумма ущерба составила более 55 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе МВД по РК.
«По горячим следам правоохранители задержали четверых подозреваемых в возрасте от 35 до 50 лет, жителей Евпатории и Сакского района. Как выяснилось, мужчины арендовали дом заявителя через посредника. По словам злоумышленников, все похищенное они успели продать», — рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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