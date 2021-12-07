Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +13
море +13

Власть

Украинское министерство утвердило перечень товаров, запрещенных к перевозке в Крым и обратно

15:33 вторник, 7 декабря 2021
Украинское министерство утвердило перечень товаров, запрещенных к перевозке в Крым и обратно

фото © Новости Крыма

Министерство реинтеграции оккупированных территорий Украины утвердило перечень товаров, ограниченных или запрещенных к перевозке через админграницу между Крымом и материковой частью Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, запрещено перевозить оружие, наркотики, дроны.

Кроме того, приказом определено, что к перечню личных вещей, разрешенных к перемещению через админграницу с Крымом, относятся товары, имеющие признаки употребления, а также другие товары, не имеющие признаков употребления, и перемещаются как личные вещи в ручной клади и сопровождающем багаже.

Приказом установлены ограничения стоимости, веса, количества при перемещении других товаров, не имеющих признаков употребления, и которые перемещаются как личные вещи через админграницу в ручной клади и сопровождающем багаже физлица:

- с контролируемых Украиной территорий на временно оккупированную территорию – без ограничений;

- с временно оккупированной территории на контролируемые Украиной территории – суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 000 гривен и/или суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека (при условии, что пищевые продукты – не более 2 кг каждого наименования и непродовольственные товары – не более 2 единиц каждого наименования).

С 21 ноября отменен украинский таможенный контроль на административной границе Крыма с материковой частью Украины – вступил в силу закон об отмене свободной экономической зоны (СЭЗ) «Крым».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно кто заменит отправившуюся в СИЗО экс-министра культуры Крыма. Первый заместитель министра культуры Республики Крым Татьяна Манежина возглавит министерство.

«Из-за пыток украинским языком»: некие юристы хотят доказать оккупацию Крыма Украиной. Некая неизвестная группа российских юристов ведет работу над доказательством факта «оккупации Украиной Крыма после развала СССР».

Назарбаев заявил, что не признал Крым «российским» из-за Косово. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, комментируя свою позицию по Крыму, заявил, что Казахстан не поддержал ни сторону России, ни сторону Украины.

В сети появился план визита Лукашенко в Крым. Состоится ли такой визит в реальности - неизвестно.

Власть
Украинское министерство утвердило перечень товаров, запрещенных к перевозке в Крым и обратно

Украинское министерство утвердило перечень товаров, запрещенных к перевозке в Крым и обратно

Министерство реинтеграции оккупированных территорий Украины утвердило перечень товаров, ограниченных или запрещенных к перевозке через админграницу между Крымом и материковой частью Украины.

Власть
Аксенов нашел «штатных метателей дерьма» среди местных депутатов

Аксенов нашел «штатных метателей дерьма» среди местных депутатов

Глава Крыма Сергей Аксенов высказал свою позицию насчет деятельности некоторых депутатов местных советов, которые занимаются только интригами вместо помощи электорату и работы на местах.

Власть
В Крыму начали сносить атомную станцию

В Крыму начали сносить атомную станцию видео

Планируется, что работы завершатся до 31 декабря 2022 года - станцию целиком сровняют с землей.

Коронавирус в Крыму
25 крымчан умерли за одни сутки от ковида

25 крымчан умерли за одни сутки от ковида

Летальность от коронавируса в Крыму составляет почти 7 процентов, тогда как в Европе всего 0.2-0.4%.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации