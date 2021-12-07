Украинское министерство утвердило перечень товаров, запрещенных к перевозке в Крым и обратно

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Министерство реинтеграции оккупированных территорий Украины утвердило перечень товаров, ограниченных или запрещенных к перевозке через админграницу между Крымом и материковой частью Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, запрещено перевозить оружие, наркотики, дроны.

Кроме того, приказом определено, что к перечню личных вещей, разрешенных к перемещению через админграницу с Крымом, относятся товары, имеющие признаки употребления, а также другие товары, не имеющие признаков употребления, и перемещаются как личные вещи в ручной клади и сопровождающем багаже.

Приказом установлены ограничения стоимости, веса, количества при перемещении других товаров, не имеющих признаков употребления, и которые перемещаются как личные вещи через админграницу в ручной клади и сопровождающем багаже физлица:

- с контролируемых Украиной территорий на временно оккупированную территорию – без ограничений;

- с временно оккупированной территории на контролируемые Украиной территории – суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 000 гривен и/или суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека (при условии, что пищевые продукты – не более 2 кг каждого наименования и непродовольственные товары – не более 2 единиц каждого наименования).

С 21 ноября отменен украинский таможенный контроль на административной границе Крыма с материковой частью Украины – вступил в силу закон об отмене свободной экономической зоны (СЭЗ) «Крым».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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