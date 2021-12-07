Власть
Украинское министерство утвердило перечень товаров, запрещенных к перевозке в Крым и обратно
фото © Новости Крыма
Министерство реинтеграции оккупированных территорий Украины утвердило перечень товаров, ограниченных или запрещенных к перевозке через админграницу между Крымом и материковой частью Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, запрещено перевозить оружие, наркотики, дроны.
Кроме того, приказом определено, что к перечню личных вещей, разрешенных к перемещению через админграницу с Крымом, относятся товары, имеющие признаки употребления, а также другие товары, не имеющие признаков употребления, и перемещаются как личные вещи в ручной клади и сопровождающем багаже.
Приказом установлены ограничения стоимости, веса, количества при перемещении других товаров, не имеющих признаков употребления, и которые перемещаются как личные вещи через админграницу в ручной клади и сопровождающем багаже физлица:
- с контролируемых Украиной территорий на временно оккупированную территорию – без ограничений;
- с временно оккупированной территории на контролируемые Украиной территории – суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 000 гривен и/или суммарный вес которых не превышает 75 кг на одного человека (при условии, что пищевые продукты – не более 2 кг каждого наименования и непродовольственные товары – не более 2 единиц каждого наименования).
С 21 ноября отменен украинский таможенный контроль на административной границе Крыма с материковой частью Украины – вступил в силу закон об отмене свободной экономической зоны (СЭЗ) «Крым».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стало известно кто заменит отправившуюся в СИЗО экс-министра культуры Крыма. Первый заместитель министра культуры Республики Крым Татьяна Манежина возглавит министерство.
«Из-за пыток украинским языком»: некие юристы хотят доказать оккупацию Крыма Украиной. Некая неизвестная группа российских юристов ведет работу над доказательством факта «оккупации Украиной Крыма после развала СССР».
Назарбаев заявил, что не признал Крым «российским» из-за Косово. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, комментируя свою позицию по Крыму, заявил, что Казахстан не поддержал ни сторону России, ни сторону Украины.
В сети появился план визита Лукашенко в Крым. Состоится ли такой визит в реальности - неизвестно.
Украинское министерство утвердило перечень товаров, запрещенных к перевозке в Крым и обратно
Министерство реинтеграции оккупированных территорий Украины утвердило перечень товаров, ограниченных или запрещенных к перевозке через админграницу между Крымом и материковой частью Украины.
Аксенов нашел «штатных метателей дерьма» среди местных депутатов
Глава Крыма Сергей Аксенов высказал свою позицию насчет деятельности некоторых депутатов местных советов, которые занимаются только интригами вместо помощи электорату и работы на местах.
В Крыму начали сносить атомную станцию видео
Планируется, что работы завершатся до 31 декабря 2022 года - станцию целиком сровняют с землей.
«Трасса «Таврида» просела»: что происходит с дорогами в Крыму
Около 82 миллионов долларов «закопали» в Крыму. Столько власти полуострова потратили на строительство объездной трассы Симферополя «Дубки – Левадки».
вчера
В Евпатории появился пешеходный переход в никудафото
10 часов назад
25 крымчан умерли за одни сутки от ковида
Летальность от коронавируса в Крыму составляет почти 7 процентов, тогда как в Европе всего 0.2-0.4%.