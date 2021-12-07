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Украина зачно арестовала 249 российских самолетов за полеты в Крым
фото © Крыминформ
Украинские суды заочно арестовали 249 самолетов российских авиакомпаний за полеты в закрытый Киевом аэропорт «Симферополь» в Крыму.
Об этом сообщила СБУ.
Так, последними были арестованы 13 пассажирских самолетов, принадлежащих российскому авиаперевозчику АО «Авиакомпания Смартавиа».
«Эти самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины – АР Крым. Таким образом они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины», – говорится в сообщении.
По этим данным, арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: госизмена, незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины, нарушение правил международных полетов.
В СБУ отметили, что в настоящее время 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в Крым «с нарушением норм украинского законодательства».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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