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Власть

Украина зачно арестовала 249 российских самолетов за полеты в Крым

08:28 вторник, 7 декабря 2021
Украина зачно арестовала 249 российских самолетов за полеты в Крым

фото © Крыминформ

Украинские суды заочно арестовали 249 самолетов российских авиакомпаний за полеты в закрытый Киевом аэропорт «Симферополь» в Крыму.

Об этом сообщила СБУ.

Так, последними были арестованы 13 пассажирских самолетов, принадлежащих российскому авиаперевозчику АО «Авиакомпания Смартавиа».

«Эти самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины – АР Крым. Таким образом они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины», – говорится в сообщении.

По этим данным, арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: госизмена, незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины, нарушение правил международных полетов.

В СБУ отметили, что в настоящее время 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в Крым «с нарушением норм украинского законодательства».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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