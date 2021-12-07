Суд разрешил задержать Поклонскую

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Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая на данный момент является послом России в Кабо-Верде.

Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.

Ранее против Поклонской в Украине были возбуждены два уголовных дела по обвинению в «государственной измене» и «нарушении законов и обычаев войны».

«Удовлетворено ходатайство прокурора офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. (Поклонской – ред. ), с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.

Наталья Поклонская возглавляла прокуратуру Республики Крым с марта 2014 года по октябрь 2016 года. На выборах в Государственную думу VII созыва, состоявшихся 18 сентября 2016 года, она была избрана депутатом. В октябре 2016 года была назначена на должность главы комиссии по контролю за доходами депутатов, но покинула ее в сентябре 2018 года. На данный момент является заместителем председателя комитета ГД по международным делам. В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Кабо-Верде.

На данный момент она еще не приступила к работе послом на островах. Заместитель украинского прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что Генпрокуратура будет добиваться экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде. Против нее в Киеве возбуждено два уголовных дела: по обвинению в государственной измене.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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