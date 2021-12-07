Власть
Стало известно кто заменит отправившуюся в СИЗО экс-министра культуры Крыма
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Первый заместитель министра культуры Республики Крым Татьяна Манежина возглавит министерство.
Об этом сегодня журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Министром культуры будет Манежина Татьяна Анатольевна. Решение уже принято», – сказал Аксенов.
Манежина работает в минкульте с ноября 2011 года. Занимала должность заместителя министра, а в январе 2017 года ее назначили первым заместителем министра культуры республики.
Экс-министра культуры Крыма Арину (Веру) Новосельскую сотрудники правоохранительных органов задержали 18 ноября. Она обвиняется в получении взятки в размере 25 млн рублей за «общее покровительство» компании «Меандр» при строительстве театра кукол в Симферополе. Суд в Москве по ходатайству следствия отправил ее в СИЗО на два месяца.
Новосельская возглавляла министерство с 2014 года. 22 ноября Аксенов сообщил, что подписал указ об увольнении Новосельской по утрате доверия.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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