Стало известно кто заменит отправившуюся в СИЗО экс-министра культуры Крыма

фото © Крым.Реалии

Первый заместитель министра культуры Республики Крым Татьяна Манежина возглавит министерство.

Об этом сегодня журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Министром культуры будет Манежина Татьяна Анатольевна. Решение уже принято», – сказал Аксенов.

Манежина работает в минкульте с ноября 2011 года. Занимала должность заместителя министра, а в январе 2017 года ее назначили первым заместителем министра культуры республики.

Экс-министра культуры Крыма Арину (Веру) Новосельскую сотрудники правоохранительных органов задержали 18 ноября. Она обвиняется в получении взятки в размере 25 млн рублей за «общее покровительство» компании «Меандр» при строительстве театра кукол в Симферополе. Суд в Москве по ходатайству следствия отправил ее в СИЗО на два месяца.

Новосельская возглавляла министерство с 2014 года. 22 ноября Аксенов сообщил, что подписал указ об увольнении Новосельской по утрате доверия.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Назарбаев заявил, что не признал Крым «российским» из-за Косово. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, комментируя свою позицию по Крыму, заявил, что Казахстан не поддержал ни сторону России, ни сторону Украины.

В сети появился план визита Лукашенко в Крым. Состоится ли такой визит в реальности - неизвестно.

Развожаев хочет прокатить Лукашенко по морю. Губернатор ждет президента Белоруссии, чтобы показать ему город-герой.

Зеленский заявил, что «вернул Крым в мировую повестку дня». Он отметил, что Украина борется не за территорию Крыма, а за людей, граждан Украины, которые там проживают.