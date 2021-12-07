Власть
Симферопольцы пожаловались на «исчезающий вид» маршрутки
Жители столицы Крыма недовольны работой 52-го маршрутного автобуса.
Об этом речь идет в публикации сообщества «Черный список Симферополь в социальной сети ВКонтакте.
«С конечных уехать нереально (30-50 минут ждать на конечной 1-й Конной Армии). После 18:00 его в сторону 1-й Конной Армии вообще не бывает, или дай бог один-два проедет и то очень-очень редко. И это с графиком раз в 20 минут, как они пишут. Особенно в зимнее время это чаще заметно, что все реже и реже ходят 52-е», - говорится в публикации.
«Согласна с автором. 52-й - это исчезающий вид маршрутки, его не в черный список, а в красную книгу занести надо. Дождаться невозможно. Но зато на базе на улице Сельвинского стоит постоянно очень много автобусов с табличками 52-го автобуса. Видно действительно, никто уже не хочет работать. Неблагодарный и малооплачиваемый это труд», - прокомментировала пользователь соцсети Анна Сажина.
Как сообщалось, симферопольский вице-мэр Максим Балахонов проинспектировал работу общественного транспорта в крымской столице. Чиновник хотел проехать на маршрутке, но так ее и не дождался.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Трасса «Таврида» просела»: что происходит с дорогами в Крыму. Около 82 миллионов долларов «закопали» в Крыму. Столько власти полуострова потратили на строительство объездной трассы Симферополя «Дубки – Левадки».
Как изменится схема движения транспорта на улице Киевской Симферополя. В Министерстве транспорта Крыма сообщили об изменениях в режимах работы светофоров, расположенных по улице Киевской Симферополя, на участке дороги от Московской площади до ТРК «Южная галерея»:
В Крыму обещают когда-нибудь построить вертолетные площадки для санавиации. В 2022 году В Крыму будет построена вертолетная площадка для санавиации.
Власти пообещали разобраться с пробкой у «Привоза» в Симферополе. Глава Республики Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на официальные страницы в социальных сетях поступили обращения в связи с автомобильной пробкой по улице Киевской в Симферополе на участке от Москольца до рынка «Привоз».
25 крымчан умерли за одни сутки от ковида
Летальность от коронавируса в Крыму составляет почти 7 процентов, тогда как в Европе всего 0.2-0.4%.
Крымские спелеологи открыли пещеру с подземной рекой
На плато Чатыр-Дага крымские спелеологи обнаружили пещеру с подземной рекой.
Какой сегодня праздник 7 декабря фото
Сегодня, 7 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Российская военная техника в Крыму двинулась к границе Украины
Большие колонны были замечены очевидцами на трассе Севастополь – Джанкой.
вчера
Десять человек пострадали в ДТП в Крыму
24 часа назад
В Крыму активизировались грязевые вулканы
На Керченском полуострове активизировались грязевые вулканы. И хотя действуют они обычно круглогодично, ученые заметили тенденцию к более активному извержению жидкой грязи и газа именно в зимнее время года.