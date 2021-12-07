Симферопольцы пожаловались на «исчезающий вид» маршрутки

Жители столицы Крыма недовольны работой 52-го маршрутного автобуса.

Об этом речь идет в публикации сообщества «Черный список Симферополь в социальной сети ВКонтакте.

«С конечных уехать нереально (30-50 минут ждать на конечной 1-й Конной Армии). После 18:00 его в сторону 1-й Конной Армии вообще не бывает, или дай бог один-два проедет и то очень-очень редко. И это с графиком раз в 20 минут, как они пишут. Особенно в зимнее время это чаще заметно, что все реже и реже ходят 52-е», - говорится в публикации.

«Согласна с автором. 52-й - это исчезающий вид маршрутки, его не в черный список, а в красную книгу занести надо. Дождаться невозможно. Но зато на базе на улице Сельвинского стоит постоянно очень много автобусов с табличками 52-го автобуса. Видно действительно, никто уже не хочет работать. Неблагодарный и малооплачиваемый это труд», - прокомментировала пользователь соцсети Анна Сажина.

Как сообщалось, симферопольский вице-мэр Максим Балахонов проинспектировал работу общественного транспорта в крымской столице. Чиновник хотел проехать на маршрутке, но так ее и не дождался.

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