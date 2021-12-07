Севастополец изготавливал и хранил оружие и боеприпасы

Севастопольский городской суд признал севастопольца виновным в незаконном изготовлении, приобретении и хранении оружия и боеприпасов, он приговорен к к условному сроку.

Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

По информации правоохранителей, 36-летний мужчина оборудовал подпольную мастерскую прямо у себя на работе - на продовольственной базе. Там он занимался производством и переделкой оружия. Нелегальное «дело» пресекли сотрудники ФСБ, МВД и спецназа Росгвардии.

«В мастерской и по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты 500 граммов бездымного пороха, 62 пистолетных патрона промышленного изготовления к нарезному огнестрельному оружию, самодельно изготовленный нарезной короткоствольный самозарядный пистолет, два самодельных пистолетных патрона, а также заготовка ствола к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию, с использованием которой задержанный планировал переделать имевшийся у него сигнальный пистолет в боевой», - рассказали в ведомстве.

И уточнили, что в ходе обыска силовики также нашли пиротехнические изделия.

В отношении подозреваемого были возбуждены и расследованы уголовные дела.

По результатам рассмотрения материалов суд признал обвиняемого виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорил к наказанию в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, он заплатит штраф в размере 105 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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