Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 декабря

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 7 декабря.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-восточный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-восточный местами до 17 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-восточный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 18, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 77 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью около 12 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 83 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер юго-восточный 17 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 78 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-восточный 15 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 97 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 13, ночью около 11 градусов. Ветер юго-восточный 24 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 99 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 89 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 16, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-восточный 14 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 91 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 97 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 75 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 80 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 13 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 10, в Николаевке - 12, в Севастополе - 13, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 12, в Феодосии - 12, в Ялте - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 26, на Кипре - 20, в Одессе - 9, в Сочи - 14, в Турции - 20, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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