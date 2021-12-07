Пожар в совмещенном с детсадом доме в Симферополе: эвакуированы 66 детей

В Симферополе спасатели эвакуировали 86 человек, в том числе 66 детей, из горящего жилого дома, совмещенного с детским садом.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. Сообщение о возгорании поступило в службу спасения во вторник утром.

Произошло задымление на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома по улице Караманова. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

«Установлено, что происходит возгорание в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома, совмещенного с детским садом-школой. Газодымозащитной службой проводится разведка. Проведена эвакуация 86 человек, в том числе 66 детей и 20 человек персонала», - рассказали в МЧС.

Площадь возгорания составляет 20 кв. м. Пожар локализирован, на месте работает служба пожаротушения. Информации о пострадавших в спасательное ведомство не поступало.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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