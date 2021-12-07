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Потребление электроэнергии в Крыму выросло с начала года на 11 процентов
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Потребление электроэнергии в Крыму выросло с начала года на 11%, выработка – на 13%.
Об этом сообщил филиал АО «Системный оператор единой энергетической системы» – Черноморское региональное диспетчерское управление, передает «Интерфакс».
По данным оператора, электростанции Крыма и Севастополя за 11 месяцев текущего года увеличили выработку до 6,6 млрд киловатт-часов (рост на 13%), а потребление – до 7,9 млрд кВт/ч (на 11,4%).
Дефицит между генерацией и потреблением покрывался за счет перетока электроэнергии по энергомосту Кубань-Крым. За 11 месяцев он составил 1,3 млрд кВт/ч.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выработка электроэнергии в Крыму в ноябре выросла на 17,3% – до 650,7 млн кВт/ч, потребление увеличилось на 2,7% – до 749,4 млн кВт/ч.
Ранее экс-министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников заявил, что дефицит электроэнергии может возникнуть на полуострове к 2030 году.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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