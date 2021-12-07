Отстраненная от должности глава горсовета Евпатории решила отказаться и от депутатства

Отстраненная от должности глава Евпаторийского горсовета Олеся Харитоненко написала заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

Как сообщил источник, вопрос будет рассмотрен на ближайшей внеочередной сессии.

«После консультаций с партийным руководством в минувшие выходные Харитоненко написала заявление. Она оставляет все посты – и в горсовете, и в партии», – сказал собеседник агентства.

По его словам, уход Харитоненко связан с расследованием уголовного дела о незаконном изменении целевого назначения земельного участка, на котором впоследствии было построено многоэтажное здание. «На прошлой неделе осужден бывший главный архитектор города. Он активно помогал следствию и дал показания, подтверждающие роль Харитоненко в этом деле, а также факт давления на него со стороны главы муниципалитета», – рассказал источник.

26 октября суд по ходатайству следственных органов отстранил Олесю Харитоненко от должности главы горсовета Евпатории (депутаты подтвердили отстранение 17 ноября). По данным источника, Харитоненко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями – дело касается изменения целевого назначения земельного участка.

15 ноября президент России исключил Харитоненко из состава Государственного совета Российской Федерации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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