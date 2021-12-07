Отдыхать в Крыму стоит дороже, чем в Сочи или Турции

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Новогодний тур на 10 дней в Крым оказался дороже, чем аналогичная поездка в Турцию или Сочи.

Такие данные приводятся на сайте Ассоциации туроператоров России.

«Новогодние туры на 10 ночей с перелетом в период с 24 по 30 декабря в Сочи, Стамбул или Крым можно купить от 34 до 60 тыс. рублей на двоих. Новогодний Египет обойдется от 82 тыс. за двоих на все включено, а Анталья – от 87», — отмечают в Ассоциации туроператоров.

При этом Крым оказался в тройке самых доступных мест для новогоднего отдыха.

Армения, Египет, Кипр, Греция, Объединенные Арабские Эмираты и Анталья предлагают варианты размещения от 74 до 87 тыс. рублей. Самый дорогой курорт – Мальдивы. За 10 дней отдыха здесь придется выложить минимум 255 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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