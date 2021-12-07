Общество
Лето зимой: в Крыму сегодня побит температурный рекорд
фото © Новости Крыма
Температура воздуха в Крыму прогрелась до максимальных значений за весь период метеонаблюдений.
Об этом сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«Температура воздуха в Симферополе – плюс 21,4 градуса. Последний раз максимум был зафиксирован в 2008 году – 19,4 градуса. Перекрыт абсолютный максимум за большой период наблюдений с 1916 года», – сообщила Любецкая.
Теплая погода сохранится в Крыму недолго, похолодание ожидается в ближайшее время. «Завтра уже холодный фронт, такого максимума не будет. Днем завтра в Симферополе ожидается +13 градусов, послезавтра – плюс 7», – уточнила начальник гидрометцентра.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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