Лето зимой: в Крыму сегодня побит температурный рекорд

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Температура воздуха в Крыму прогрелась до максимальных значений за весь период метеонаблюдений.

Об этом сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Температура воздуха в Симферополе – плюс 21,4 градуса. Последний раз максимум был зафиксирован в 2008 году – 19,4 градуса. Перекрыт абсолютный максимум за большой период наблюдений с 1916 года», – сообщила Любецкая.

Теплая погода сохранится в Крыму недолго, похолодание ожидается в ближайшее время. «Завтра уже холодный фронт, такого максимума не будет. Днем завтра в Симферополе ожидается +13 градусов, послезавтра – плюс 7», – уточнила начальник гидрометцентра.

Теплеть в Крыму стало накануне после холодных и дождливых выходных. При этом в ночь на 1 декабря на полуострове выпал снег.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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