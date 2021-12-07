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Общество

Крымчанин продает на Авито копию картины Кассиаса Кулинджа за 10 млн

17:54 вторник, 7 декабря 2021

В Симферополе мужчина выставил на продажу копию картины Кассиаса Кулинджа «Собаки играют в покер» и просит за нее 10 млн рублей.

Картина мужчине досталась по наследству от его отца. Она была написана маслом на холсте в 1990 году. Художники из других регионов предлагают купить копию знаменитой картины по более демократичной цене. Стоимость варьирует от 5000 до 15 000 рублей. Есть даже картина, выполненная методом вышивания.

Справка: «Собаки играют в покер» — это серия картин Кассиуса Кулиджа с изображением играющих в карты антропоморфных собак, одетых в мужские костюмы, курящих сигары и пьющих алкогольные напитки. Первая картина в серии была написана в 1903 году. Кулидж в тот период работал на компанию «Brown & Bigelow», и картины должны были стать иллюстрациями к рекламным календарям. Календари должны были рекламировать сигары.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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