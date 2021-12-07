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Общество

Крымчан обеспокоили «проснувшиеся» стеатоды

13:35 вторник, 7 декабря 2021
Крымчан обеспокоили «проснувшиеся» стеатоды

фото © Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

Жители Коктебеля, что на юго-востоке Крыма, обнаружили у себя дома крупного паука. Все бы ничего, но людей удивил и озадачил тот факт, что в зимнюю пору крупное членистоногое не впадало в спячку.

Фотографию «пришельца» крымчане опубликовали в соцсетях.

Очевидцы спросили у интернет-пользователей, не ядовит ли этот паук и какую реакцию вызывает его укус.

Среди сотни насмешливых комментариев в стиле «Жорик вышел на охоту» удалось получить лишь один внятный ответ: этот паук относится к семейству стеатод.

«Из последствий только припухлость и болезненные ощущения. Они не ядовиты, но на кончиках «зубов» могут оставаться части насекомых», — утешил автор комментария.

Паук на фото действительно похож стеатоду, рассказал доцент кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Леонов. Это достаточно большие пауки, обитающие, как правило, в лесах. Они являются близкими родственниками каракуртов.

«Для людей членистоногие не опасны. Однако могут укусить и достаточно болезненно. Если встретите их дома, лучше не трогать руками, а выбросить на улицу при помощи постороннего предмета», — объяснил зоолог.

На самом деле появление пауков зимой в квартире не такая уж и редкость, подчеркнул Сергей Леонов. Они приползают в жилище к людям в поисках укрытия от морозов.

«Пауков в доме всегда больше, чем думают люди. Просто они не попадаются на глаза. Им всегда есть чем питаться: мошки, жучки, моль и, наконец, их же сородичи», — уточнил собеседник.

В тексте использованы материалы: Форпост

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