Какой сегодня праздник 7 декабря

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Сегодня, 7 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти святой великомученицы Екатерины

Во второй половине 3 столетия в Александрии в богатой и знатной семье родилась Екатерина — будущая святая Екатерина.

К 17 годам девушка получила блестящее эллинское образование и отличалась редкой красотой и умом. Юноши из самых именитых семейств империи искали ее руки, но ни один из них не стал ее избранником. Она объявила родителям, что согласится выйти замуж только за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости.

Мать святой Екатерины была тайной христианкой. Она повела девушку за советом к своему духовному отцу, святому старцу, который творил молитвенный подвиг в уединенной пещере недалеко от города. Старец выслушал святую Екатерину и сказал, что он знает Юношу, Который превосходит ее во всем, ибо «красота Его светлее солнечного сияния, мудрость Его управляет всем созданием, богатство Его разливается по всему миру, но это не уменьшает Его, а умножает, высота рода Его — неизреченна». Образ Жениха Небесного родил в душе святой девы горячее желание увидеть Его. Святой Екатерине открылась Истина, к которой рвалась ее душа. На прощание старец вручил святой Екатерине икону Божией Матери с Богомладенцем Иисусом на руках. Старец велел с верой молиться Царице Небесной, Матери Небесного Жениха, о даровании видения Ее Сына.

День Георгиевского креста

Спустя год после начала русско-турецкой войны, (26 ноября) 7 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия». В тот же день, как автор Указа о создании новой награды, царица возложила на себя знаки первого ордена Святого Георгия 1-й степени.

Впервые в России орден был разделен на 4 степени и предназначался для награждения сугубо за отличие в военных подвигах. В 1807 году был учрежден «Знак отличия военного ордена» для нижних чинов, причисленных к ордену Святого Георгия. Знак отличия – серебряный крест позднее приобрел неофициальное название «солдатского Георгия». Количество награждений одного человека знаком отличия не ограничивалось. Офицеры не награждались орденом, но могли носить этот знак, если получили его до производства в офицерский чин.

В 1917 году вместе с остальными «признаками» царской России орден Святого Георгия был упразднен советской властью.

Екатерина Санница (Катерина-женодавица)

Народный праздник «Катерина Санница» отмечается 7 декабря (по старому стилю – 24 ноября). В православном календаре это день почитания великомученицы Екатерины Александрийской. Другие названия праздника: «Катеринин день», «Катерина Женодавица», «Первое катание на санях». На Руси особо почитали святую Екатерину женщины, так как она считалась покровительницей брака и невест, а также помощницей рожениц и беременных.

Также сегодня, 7 декабря, отмечают такие праздники:

- Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day)

- День инженерно-авиационной службы (ИАС) ВКС России

- День памяти жертв Спитакского землетрясения в Армении

- День местного самоуправления в Украине

- Шеб-и-Аруз (Фестиваль вращающихся дервишей в Конье)

- День собутыльника

- День любителей поспать

- День кисельных девиц

- День написания писем (National Letter Writing Day) в США

- День сахарной ваты (National Cotton Candy Day) в США

- День студента в Иране

- День сожжения дьявола в Гватемале

- День памяти Перл-Харбор (National Pearl Harbor Day of Remembrance) в США

- День фермера в Гане

- День маленьких свечек в Колумбии

Сегодня именины празднуют: Григорий, Прокопий, Симон, Марк, Александр, Евгений, Гермоген, Порфирий, Христофор, Меркурий, Екатерина, Мастридия, Филотея (Филофея), Филумен.

Что происходило 7 декабря в прошлые годы

1678 — впервые европейский человек увидел Ниагарский водопад. Луи Хеннепин открыл самую мощную в Северной Америке систему водопадов.

1941 — нападение японских войск на порт Перл-Харбор в рамках второй мировой войны. Это послужило поводом вступления США во Вторую мировую войну.

1972 — запуск корабля «Аполлон-17», на котором была осуществлена шестая и последняя в рамках программы Аполлон высадка людей на Луну. На настоящее время его полет остается самым последним из пилотируемых полетов на Луну и самым последним из пилотируемых полетов за пределами земной орбиты.

1975 — Индонезия вторглась в Восточный Тимор. В результате Восточный Тимор был объявлен 27-й провинцией Индонезии.

1988 — землетрясение в Армении полностью разрушило город Спитак, около 25 000 погибших. Город был разрушен за 30 секунд.

1991 — главы республик-первооснователей СССРРоссии, Украины и БелоруссииБорис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич в Беловежской Пуще подписали соглашения, согласно которым Советский Союз прекратил существование как субъект международного права

2008 — Космический корабль «Прогресс М-65», после успешного задания, был затоплен в Тихом океане

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 декабря. Какие праздники будут завтра?

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