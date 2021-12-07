Общество
«Горящие горы» в Крыму озадачили пользователей соцсетей
Крымский фотограф Татьяна Марунденко опубликовала на своей странице в Instagram видео необычного заката по дороге на ЮБК, чем вызвала бурю комментариев в соцсетях.
«Снежные вершины сменяются огненными. Невероятный закат по дороге на ЮБК», — комментируют видео крымчане.
«Золотые: море, небо и горы. А в Симферополе, с нашей высоты казалось, что горят горы», — удивляются жители крымской столицы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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