Новый год в Крыму
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Главная елка Ялты будет установлена через неделю на городской набережной
фото © krym.aif.ru
Подготовка к новогодним праздникам полным ходом идет в Ялте.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«25 дней до Нового года. Продолжаем подготовку к празднику. Уже появились елки у гостиницы «Ореанда» и на площади Советской. Вот-вот начнем наряжать», – написала она.
При этом Павленко уточнила, что «главная красавица» – на городской набережной – будет смонтирована «примерно через неделю».
«По традиции огни на главной елке зажжем 19 декабря, в День Святого Николая», – пообещала градоначальница.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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