Главная елка Ялты будет установлена через неделю на городской набережной

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Подготовка к новогодним праздникам полным ходом идет в Ялте.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«25 дней до Нового года. Продолжаем подготовку к празднику. Уже появились елки у гостиницы «Ореанда» и на площади Советской. Вот-вот начнем наряжать», – написала она.

При этом Павленко уточнила, что «главная красавица» – на городской набережной – будет смонтирована «примерно через неделю».

«По традиции огни на главной елке зажжем 19 декабря, в День Святого Николая», – пообещала градоначальница.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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