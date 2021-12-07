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Происшествия

Глава отделения «Аэрофлота» в Крыму покончил с собой в Симферополе

10:07 вторник, 7 декабря 2021

Глава крымского представительства компании «Аэрофлот» покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. 

«Покончил с собой в офисе компании в Симферополе», – сообщил источник.

Происшествие произошло в воскресенье, однако известно об этом стало только сегодня.

Возбуждено уголовное дело, следствие по делу ведет Главное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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