Происшествия
Глава отделения «Аэрофлота» в Крыму покончил с собой в Симферополе
Глава крымского представительства компании «Аэрофлот» покончил жизнь самоубийством.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Покончил с собой в офисе компании в Симферополе», – сообщил источник.
Происшествие произошло в воскресенье, однако известно об этом стало только сегодня.
Возбуждено уголовное дело, следствие по делу ведет Главное управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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