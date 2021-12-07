Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.8
воздух +16
море +13

Происшествия

Электричку из Симферополя в Евпаторию остановили из-за подозрительной сумки

15:22 вторник, 7 декабря 2021

Электропоезд из Симферополя в Евпаторию пришлось остановить из-за найденной на путях подозрительной сумки.

Об этом сообщили в пресс-службе крымского линейного управления МВД России на транспорте.

«Была обнаружена бесхозная сумка, внутри какой-то целлофановый пакет. Выехали, проверили – ничего нет», – сообщили в пресс-службе.

Электричку остановили в районе города Саки. Движение состава уже возобновлено, уточнили в транспортной полиции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина зачно арестовала 249 российских самолетов за полеты в Крым. Украинские суды заочно арестовали 249 самолетов российских авиакомпаний за полеты в закрытый Киевом аэропорт «Симферополь» в Крыму.

«Трасса «Таврида» просела»: что происходит с дорогами в Крыму. Около 82 миллионов долларов «закопали» в Крыму. Столько власти полуострова потратили на строительство объездной трассы Симферополя «Дубки – Левадки».

Как изменится схема движения транспорта на улице Киевской Симферополя. В Министерстве транспорта Крыма сообщили об изменениях в режимах работы светофоров, расположенных по улице Киевской Симферополя, на участке дороги от Московской площади до ТРК «Южная галерея»:

В Крыму обещают когда-нибудь построить вертолетные площадки для санавиации. В 2022 году В Крыму будет построена вертолетная площадка для санавиации.

Общество
Лето зимой: в Крыму сегодня побит температурный рекорд

Лето зимой: в Крыму сегодня побит температурный рекорд

Температура воздуха в Крыму прогрелась до максимальных значений за весь период метеонаблюдений.

Власть
Суд разрешил задержать Поклонскую

Суд разрешил задержать Поклонскую

Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая на данный момент является послом России в Кабо-Верде.

Власть
Стало известно кто заменит отправившуюся в СИЗО экс-министра культуры Крыма

Стало известно кто заменит отправившуюся в СИЗО экс-министра культуры Крыма

Первый заместитель министра культуры Республики Крым Татьяна Манежина возглавит министерство.

Общество
Крымчан обеспокоили «проснувшиеся» стеатоды

Крымчан обеспокоили «проснувшиеся» стеатоды

Жители Коктебеля, что на юго-востоке Крыма, обнаружили у себя дома крупного паука. Все бы ничего, но людей удивил и озадачил тот факт, что в зимнюю пору крупное членистоногое не впадало в спячку.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации