Электричку из Симферополя в Евпаторию остановили из-за подозрительной сумки

Электропоезд из Симферополя в Евпаторию пришлось остановить из-за найденной на путях подозрительной сумки.

Об этом сообщили в пресс-службе крымского линейного управления МВД России на транспорте.

«Была обнаружена бесхозная сумка, внутри какой-то целлофановый пакет. Выехали, проверили – ничего нет», – сообщили в пресс-службе.

Электричку остановили в районе города Саки. Движение состава уже возобновлено, уточнили в транспортной полиции.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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