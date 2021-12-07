Происшествия
Электричку из Симферополя в Евпаторию остановили из-за подозрительной сумки
Электропоезд из Симферополя в Евпаторию пришлось остановить из-за найденной на путях подозрительной сумки.
Об этом сообщили в пресс-службе крымского линейного управления МВД России на транспорте.
«Была обнаружена бесхозная сумка, внутри какой-то целлофановый пакет. Выехали, проверили – ничего нет», – сообщили в пресс-службе.
Электричку остановили в районе города Саки. Движение состава уже возобновлено, уточнили в транспортной полиции.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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