Для особо худых: в Ялте сделали тротуар шириной в несколько сантиметров

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Молодые мамы с колясками жалуются на трудности передвижения по новым тротуарам города.

Видео опубликовала жительница Ялта в соцсетях.

На видео видно, что на тротуаре прямо по середине стоит электроопора, а где-то тротуар и вовсе исчезает. В итоге пешеходы вынуждены идти по проезжей части, создавая аварийную ситуацию.

Пользователи в соцсетях с иронией и сочувствием отнеслись к ситуации:«А почему без ограждений?».

«Боком и приставным шагом по одному».

«Везде по-разному, где-то заузили, где-то расширили».

«Жуть, и ведь какой-то чиновник подписал прием такой работы?».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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