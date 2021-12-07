Власть
Для особо худых: в Ялте сделали тротуар шириной в несколько сантиметров
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Молодые мамы с колясками жалуются на трудности передвижения по новым тротуарам города.
Видео опубликовала жительница Ялта в соцсетях.
На видео видно, что на тротуаре прямо по середине стоит электроопора, а где-то тротуар и вовсе исчезает. В итоге пешеходы вынуждены идти по проезжей части, создавая аварийную ситуацию.
Пользователи в соцсетях с иронией и сочувствием отнеслись к ситуации:«А почему без ограждений?».
«Боком и приставным шагом по одному».
«Везде по-разному, где-то заузили, где-то расширили».
«Жуть, и ведь какой-то чиновник подписал прием такой работы?».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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