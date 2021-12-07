Бездомные собаки могут заполонить улицы Севастополя

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Программа по уменьшению численности бездомных животных принята, но на практике она не работает.

Количество бездомных животных на улицах Севастополя никому не известно. Что их немало, видно невооруженным взглядом. Вероятно, численность популяции только увеличивается. Как-то переломить ситуацию у города не получается, хотя инструментарий для этого вроде бы есть.

«Программа по уменьшению численности бездомных животных действует в городе с 2014 года. Она предусматривает отлов, стерилизацию и возвращение животного в среду обитания. Но результатов программа не показывает – на практике она не работает. В противном случае по собакам ситуация уже бы в корне поменялась», – рассказала Ирина Коробова, руководитель севастопольского проекта «911 – служба спасения животных» в сентябре этого года.

По мнению главы постоянного комитета по соцполитике и здравоохранению заксобрания Севастополя Татьяны Щербаковой, проблему бездомных животных можно было бы решить давно, просто никто не хочет браться за решение этой задачи.

«Программа не работает, хотя регулярно на электронных площадках вывешиваются объявления о начале аукциона (по стерилизации бездомных животных, – ForPost). Стоимость работ, как и положено, сформирована по трем коммерческим предложениям. При этом абсолютно все, кого я спрашивала, говорят, что условия жесткие, поэтому никто в этом участвовать не хочет», – рассказала Щербакова.

Проблема и с ценами, и с критериями процедуры стерилизации.

«Это просто невыполнимо. Цены на стерилизацию абсолютно не соответствуют экономическому обоснованию. У нас нет стационара, где можно временно содержать собак. Не хотелось бы говорить о саботаже, но в воздухе начинает им пахнуть», – сказала депутат.

Впрочем, центр для стерилизации и передержки собак в Севастополе был создан. На эти цели из бюджета «Севастопольскому центру права» было выделено 22 млн рублей. На деле же приют оказался «собачьим концлагерем».

«Каким образом было принято помещение на Монастырском шоссе, где велся контракт 2020 года, мне до сих пор непонятно. Как люди, которые несут ответственность за выполнение госконтракта, приняли его? Почему не найдено нарушений? Почему не наказаны те, кто это допустил, те, кто жестоко относился к животным?» – подчеркнула в эфире «Реактора» зоозащитник Татьяна Большакова.Пошаговая инструкция

По мнению Щербаковой, чтобы решить проблему бездомных животных, необходимо определиться с помещением для стерилизации собак, сделать экономически обоснованные цены на эту услугу и доработать саму программу.

«Стоит разделить сферы ответственности между исполнителями. Например, ГБУ «Парки и скверы» занялось бы отловом бездомных животных и доставкой их в пункт временного содержания, стерилизацию можно было бы возложить на третьих лиц или управление ветеринарии, социализацию – на общественные организации», – пояснила депутат.

В тексте использованы материалы: Форпост

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