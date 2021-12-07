Аксенов нашел «штатных метателей дерьма» среди местных депутатов

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Глава Крыма Сергей Аксенов высказал свою позицию насчет деятельности некоторых депутатов местных советов, которые занимаются только интригами вместо помощи электорату и работы на местах.

Об этом глава республики заявил сегодня во время заседания Совета министров РК.

«У депутатов общественная ответственность перед людьми. Их задача тоже участвовать в формировании позиции повышения качества жизни и помощи гражданам на месте, а не интриговать в случае назначения мэра и должностных лиц, – сказал Аксенов. – А то, как правило, в муниципалитетах активность проявляется только когда интриги надо начинать плести. И поехали – включаются все штатные метатели дерьма».

Сергей Аксенов попросил председателя Государственного совета РК Владимира Константинова дать оценку работе депутатского корпуса и членам партии «Единая Россия», обратив внимание на тех, кто «борется за справедливость» в соцсетях, но не появляется на местах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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