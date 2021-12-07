25 крымчан умерли за одни сутки от ковида

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Летальность от коронавируса в Крыму составляет почти 7 процентов, тогда как в Европе всего 0.2-0.4%.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 122 285 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 027 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 538 человек, выздоровевших за весь период – 111 959.

Количество умерших за сутки - 25.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 372 случая коронавирусной инфекции.

В Крыму заявили о провале вакцинации от гриппа. Замглавы минздрава РК Антон Лясковский заявил о провале кампании по вакцинации от гриппа в Крыму.

Сенатор Цеков уверен, что крымчане не будут прививаться «пфайзером». То, что украинцы стали предлагать крымчанам прививаться западными вакцинами на границе, «является пиар-ходом».

COVID в Севастополе: сводка за сутки. За сутки в Севастополе зарегистрировано еще 198 новых случаев заболевания COVID-19.