Коронавирус в Крыму
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25 крымчан умерли за одни сутки от ковида
фото © rbc.ru
Летальность от коронавируса в Крыму составляет почти 7 процентов, тогда как в Европе всего 0.2-0.4%.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 122 285 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 027 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 538 человек, выздоровевших за весь период – 111 959.
Количество умерших за сутки - 25.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 372 случая коронавирусной инфекции.
В Крыму заявили о провале вакцинации от гриппа. Замглавы минздрава РК Антон Лясковский заявил о провале кампании по вакцинации от гриппа в Крыму.
Сенатор Цеков уверен, что крымчане не будут прививаться «пфайзером». То, что украинцы стали предлагать крымчанам прививаться западными вакцинами на границе, «является пиар-ходом».
COVID в Севастополе: сводка за сутки. За сутки в Севастополе зарегистрировано еще 198 новых случаев заболевания COVID-19.
25 крымчан умерли за одни сутки от ковида
Летальность от коронавируса в Крыму составляет почти 7 процентов, тогда как в Европе всего 0.2-0.4%.
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