Общество
Житель Севастополя провел одиночный пикет против QR-кодов
Житель Севастополя Сергей Сорокин провел одиночный пикет у здания парламента города против «введения QR-кодов».
Об этом сообщает информагентство «Красная весна».
«Я вышел на акцию протеста против принятия законопроектов о введении QR-кодов. Я считаю, что это не спасает от коронавируса, а только разделяет население», – цитирует Сорокина СМИ.
На плакате Сорокина был написан призыв к местным депутатам «не поддерживать сегрегацию населения». Реакции властей на этот пикет жителя Севастополя нет.
Ранее сообщалось, что власти готовятся принять законы об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте для граждан этой страны. В Крыму и Севастополе чиновники активно поддерживают эту инициативу.
QR-коды начали использовать в Крыму нынешней осенью во время вспышки коронавируса. Согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова, они присваиваются гражданам, недавно переболевшим коронавирусом или получившим две дозы российской вакцины от этой болезни и позволяют им пользоваться общественным транспортом, ходить на работу, в кафе, театры и прочие места массового скопления людей. Тех, кто таких кодов не имеют, власти отправили в локдаун с возможностью отстранять от работы противников вакцинации.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 5 декабря. Сегодня, 5 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какие небесные явления крымчане увидят в декабре. Крымчане смогут увидеть главные астрономические события года - комету Леонардо и звездопад Геминиды.
Какой сегодня праздник 4 декабря. Сегодня, 4 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 3 декабря. Сегодня, 3 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
«Трасса «Таврида» просела»: что происходит с дорогами в Крыму фото
Около 82 миллионов долларов «закопали» в Крыму. Столько власти полуострова потратили на строительство объездной трассы Симферополя «Дубки – Левадки».
«Из-за пыток украинским языком»: некие юристы хотят доказать оккупацию Крыма Украиной
Некая неизвестная группа российских юристов ведет работу над доказательством факта «оккупации Украиной Крыма после развала СССР».
В Крыму ураганным ветром снесло «Искусственную Луну» видео
Искусственная Луна, располагавшаяся на одной из вершин Карадагского заповедника Балалы-Кая, полностью прекратила свое существования из-за недавнего ураганного ветра, который обрушился на полуостров.
Российская военная техника в Крыму двинулась к границе Украины
Большие колонны были замечены очевидцами на трассе Севастополь – Джанкой.
вчера
Десять человек пострадали в ДТП в Крыму
5 часов назад
У крымчан растет спрос на услуги гадалок
В тарологах и астрологах люди пытаются найти для себя новые авторитеты.