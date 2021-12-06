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Общество

Житель Севастополя провел одиночный пикет против QR-кодов

15:49 понедельник, 6 декабря 2021
Севастополь

Житель Севастополя Сергей Сорокин провел одиночный пикет у здания парламента города против «введения QR-кодов».

Об этом сообщает информагентство «Красная весна».

«Я вышел на акцию протеста против принятия законопроектов о введении QR-кодов. Я считаю, что это не спасает от коронавируса, а только разделяет население», – цитирует Сорокина СМИ.

На плакате Сорокина был написан призыв к местным депутатам «не поддерживать сегрегацию населения». Реакции властей на этот пикет жителя Севастополя нет.

Ранее сообщалось, что власти готовятся принять законы об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте для граждан этой страны. В Крыму и Севастополе чиновники активно поддерживают эту инициативу.

QR-коды начали использовать в Крыму нынешней осенью во время вспышки коронавируса. Согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова, они присваиваются гражданам, недавно переболевшим коронавирусом или получившим две дозы российской вакцины от этой болезни и позволяют им пользоваться общественным транспортом, ходить на работу, в кафе, театры и прочие места массового скопления людей. Тех, кто таких кодов не имеют, власти отправили в локдаун с возможностью отстранять от работы противников вакцинации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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