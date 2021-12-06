Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +11
море +12

Власть

Власти Севастополя обещают по четвергам продавать рыбу за бесценок

08:35 понедельник, 6 декабря 2021
Севастополь
Власти Севастополя обещают по четвергам продавать рыбу за бесценок

фото © Новости Крыма

Рыба и морепродукты в Севастополе по четвергам теперь будут продаваться по сниженным ценам.

Власти совместно с участниками рыбопромышленного кластера запустили социальную программу «Рыбный день», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Каждый четверг компании, которые входят в рыбопромышленный кластер, будут продавать свою продукцию по сниженным ценам. Скидка составит в среднем от 30 до 50% на шесть видов рыбной продукции – всего до двух килограммов в одни руки», – написал губернатор в своем Instagram.

О старте соцпроекта Развозжаев сообщил на встрече с участниками рыбопромышленного кластера.

Губернатор также назвал стоимость рыбопродукции по четвергам. Так, к примеру, черноморская барабуля будет стоить 190 рублей за килограмм вместо 400, ставрида и мидии – 150 вместо 250 рублей за килограмм.

«Хочу поблагодарить наших предпринимателей, что поддержали этот важный для города проект. В регионе, где рыбный промысел – историческая отрасль, рыба и морепродукты должны быть доступны в первую очередь местным жителям – севастопольцам», – добавил Развожаев.

Рыба и морепродукты по низким ценам будут доступны в пяти магазинах в разных районах города.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольская кефаль устроила «Черную пятницу» рыбакам. У берегов Севастополя местные жители обнаружили на мелководье косяк кефали. Рыбу ловили в буквальном смысле руками.

В Черном море из-за вылова камбалы массово гибнут дельфины. Ежегодно в Черном море при вылове камбалы гибнут около 20 тысяч морских свиней.

Севастопольским рыбакам-любителям пообещали найти причалы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился определить площадки для рыбаков-любителей под причалы для лодок из числа неиспользуемых локаций портовой инфраструктуры города.

В Крыму практически запретили любительскую рыбалку. С 1 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года в некоторых районах Крым будет действовать запрет на вылов водных биологических ресурсов во время любительской рыбалки.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 372 случая коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Назарбаев заявил, что не признал Крым «российским» из-за Косово

Назарбаев заявил, что не признал Крым «российским» из-за Косово

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, комментируя свою позицию по Крыму, заявил, что Казахстан не поддержал ни сторону России, ни сторону Украины.

Общество
Какой сегодня праздник 6 декабря

Какой сегодня праздник 6 декабря фото

Сегодня, 6 декабря 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации