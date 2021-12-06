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Власти Севастополя обещают по четвергам продавать рыбу за бесценок
фото © Новости Крыма
Рыба и морепродукты в Севастополе по четвергам теперь будут продаваться по сниженным ценам.
Власти совместно с участниками рыбопромышленного кластера запустили социальную программу «Рыбный день», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Каждый четверг компании, которые входят в рыбопромышленный кластер, будут продавать свою продукцию по сниженным ценам. Скидка составит в среднем от 30 до 50% на шесть видов рыбной продукции – всего до двух килограммов в одни руки», – написал губернатор в своем Instagram.
О старте соцпроекта Развозжаев сообщил на встрече с участниками рыбопромышленного кластера.
Губернатор также назвал стоимость рыбопродукции по четвергам. Так, к примеру, черноморская барабуля будет стоить 190 рублей за килограмм вместо 400, ставрида и мидии – 150 вместо 250 рублей за килограмм.
«Хочу поблагодарить наших предпринимателей, что поддержали этот важный для города проект. В регионе, где рыбный промысел – историческая отрасль, рыба и морепродукты должны быть доступны в первую очередь местным жителям – севастопольцам», – добавил Развожаев.
Рыба и морепродукты по низким ценам будут доступны в пяти магазинах в разных районах города.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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