Власти Севастополя обещают по четвергам продавать рыбу за бесценок

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Рыба и морепродукты в Севастополе по четвергам теперь будут продаваться по сниженным ценам.

Власти совместно с участниками рыбопромышленного кластера запустили социальную программу «Рыбный день», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Каждый четверг компании, которые входят в рыбопромышленный кластер, будут продавать свою продукцию по сниженным ценам. Скидка составит в среднем от 30 до 50% на шесть видов рыбной продукции – всего до двух килограммов в одни руки», – написал губернатор в своем Instagram.

О старте соцпроекта Развозжаев сообщил на встрече с участниками рыбопромышленного кластера.

Губернатор также назвал стоимость рыбопродукции по четвергам. Так, к примеру, черноморская барабуля будет стоить 190 рублей за килограмм вместо 400, ставрида и мидии – 150 вместо 250 рублей за килограмм.

«Хочу поблагодарить наших предпринимателей, что поддержали этот важный для города проект. В регионе, где рыбный промысел – историческая отрасль, рыба и морепродукты должны быть доступны в первую очередь местным жителям – севастопольцам», – добавил Развожаев.

Рыба и морепродукты по низким ценам будут доступны в пяти магазинах в разных районах города.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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