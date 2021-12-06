Власти пообещали разобраться с пробкой у «Привоза» в Симферополе

Глава Республики Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на официальные страницы в социальных сетях поступили обращения в связи с автомобильной пробкой по улице Киевской в Симферополе на участке от Москольца до рынка «Привоз».

Как отметил Глава Крыма, после ремонта на данном участке одна полоса была выделена для движения общественного транспорта, а еще одна – для поворота налево, что и стало причиной скопления основной массы автомобилей на центральной полосе.

«Поручил Министерству транспорта республики совместно с ГИБДД проанализировать ситуацию. Проблема связана с возросшим потоком транспорта», — написал Глава республики.

По словам Сергея Аксенова, врио министра транспорта РК Николай Лукашенко доложил о результатах проведенного анализа интенсивности движения при выделенной полосе.

«Данный анализ показал позитивные изменения в работе общественного транспорта, увеличилась мобильность населения. Кроме того, по выделенной полосе могут беспрепятственно передвигаться автомобили экстренных служб, а также школьные автобусы и автобусы, задействованные в перевозках организованных групп детей», — пояснил он.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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